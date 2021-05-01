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Апрель вошел в тройку самых дождливых месяцев за последние 70 лет

13:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В апреле в Москве выпало 203% месячных норм осадков, прошедший месяц вошел в тройку самых дождливых за последние 70 лет.

На главной столичной метеостанции (ВДНХ) в апреле этот показатель составил 89,5 мм - 203% месячной нормы, сообщается в субботу на сайте "Метеоновости".

"За полный период инструментальных наблюдений за погодой в Москве (с 1879 года) этот месяц (апрель) вошел в пятерку самых дождливых. Первенство осталось за 1888 годом с осадками 98,8 мм", - говорится в сообщении.

Впереди по количеству осадков в апреле также 1986, 1903 и 1970 годы.

По данным синоптиков, апрель 2021 года в Москве занял третье место по осадкам за последние 70 лет.

"С начала года на Москву уже вылилось 260,6 мм осадков, что составляет около 40% годовой нормы", - пишут "Метеоновости".

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