Апрель вошел в тройку самых дождливых месяцев за последние 70 лет
13:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На главной столичной метеостанции (ВДНХ) в апреле этот показатель составил 89,5 мм - 203% месячной нормы, сообщается в субботу на сайте "Метеоновости".
"За полный период инструментальных наблюдений за погодой в Москве (с 1879 года) этот месяц (апрель) вошел в пятерку самых дождливых. Первенство осталось за 1888 годом с осадками 98,8 мм", - говорится в сообщении.
Впереди по количеству осадков в апреле также 1986, 1903 и 1970 годы.
По данным синоптиков, апрель 2021 года в Москве занял третье место по осадкам за последние 70 лет.
"С начала года на Москву уже вылилось 260,6 мм осадков, что составляет около 40% годовой нормы", - пишут "Метеоновости".
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