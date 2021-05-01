Раненых на границе с Таджикистаном навестил в больнице Президент Киргизии

12:10 Источник: Интерфакс

Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном.



«Киргизии Садыр Жапаров навестил раненых и пострадавших в ходе последних событий на киргизско-таджикском участке границы, которые проходят лечение в Бишкеке.



Жапаров отметила поражающих надлежащим лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он оценивает выполнение им морально-психологической поддержки.



46 пострадавших из Баткенской области были доставлены 46 пострадавших из больниц Баткенской области.



