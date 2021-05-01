0
0
31
НОВОСТИ

Раненых на границе с Таджикистаном навестил в больнице Президент Киргизии

12:10 01.05.2021 Источник: Интерфакс

Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном.

«Киргизии Садыр Жапаров навестил раненых и пострадавших в ходе последних событий на киргизско-таджикском участке границы, которые проходят лечение в Бишкеке.

Жапаров отметила поражающих надлежащим лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он оценивает выполнение им морально-психологической поддержки.

46 пострадавших из Баткенской области были доставлены 46 пострадавших из больниц Баткенской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 01.05.2021
Ле Пен назвал новые санкции ЕС в отношении РФ серьезной ошибкой
0
0
12:13 01.05.2021
Вассерман: необходимо поощрять молодых ученых премиями, сопоставимыми с зарубежными
0
19
12:03 01.05.2021
Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение "Экспо-2030"
0
41
11:30 01.05.2021
Из-за ночной задержки рейсов в аэропорту Сочи ожидают вылета более 2 тыс. пассажиров
0
106
11:20 01.05.2021
Кремлевские клумбы украсили тюльпаны и виолы
0
115
11:10 01.05.2021
Передвижение военной техники Таджикистана к границе с Киргизией опровергли в Душанбе
0
133
10:30 01.05.2021
С 1 по 6 мая «Аэроэкспресс» отменяет ряд поездов в «Шереметьево»
0
169
10:20 01.05.2021
В мае страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 600 тыс. Руб.
0
190
10:10 01.05.2021
После ДТП в Хабаровском крае госпитализированы двое детей - Минздрав
0
181
09:30 01.05.2021
За высадку детей-безбилетников введен штраф до 30 тыс. рублей
0
229

Возврат к списку