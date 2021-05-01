Ле Пен назвал новые санкции ЕС в отношении РФ серьезной ошибкой
12:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Уже много лет назад ЕС ввел санкции против российских депутатов, вплоть до спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, что не является рядовым событием. Так что сложно удивляться тому, что Россия в зеркальной манере решила, что руководители ЕС больше не могут приезжать на ее территорию. Не Россия начала вводить персональные санкции, а Евросоюз", - сказала Ле Пен в субботу журналистам перед ежегодной церемонией возложения цветов к памятнику Жанне д'Арк в Париже, комментируя недавние санкции со стороны Москвы в отношении представителей европейских институтов.
"На мой взгляд, это серьезная ошибка. Лучшее средство для выхода из конфликта - это вести диалог, а главное - позволить народным избранникам встречаться. Запрет на въезд в ЕС, введенный в отношении российских депутатов и спикера Госдумы, очевидно, был жестом дипломатической солидарности, однако именно дипломатия является одним из ключей к решению проблем".
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