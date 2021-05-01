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Для привитых и перенесших ковид на западе ФРГ введут послабления

13:30 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые послабления для полностью привитых от коронавируса и граждан, перенесших ковид, начнут действовать на германской земле Северный Рейн - Вестфалия уже с ближайшего понедельника. Об этом сообщила пресс-служба властей этого региона в субботу.

До тех пор всем жителям ФРГ необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении непродовольственных магазинов, парикмахерских, музеев, зоопарков и ботанических садов. В Северном Рейне - Вестфалии с 3 мая разрешат привитым и выздоровевшим после ковида обходиться без тестов.

Кроме того, такой категории граждан больше не нужно отправляться на карантин после контакта с инфицированным или по прибытии из-за границы.

Власти Германии согласовали послабления такого рода по итогам переговоров 26 апреля. Бундесрат (федеральный парламентский орган, представляющий интересы земель), как ожидается, окончательно вынесет решение по этому вопросу 28 мая. Отдельным землям в силу федерализма разрешено принимать решения уже сейчас.

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