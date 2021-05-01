Ведущая в отрезанный от Киргизии приграничный район дорога разблокирована

14:30 Источник: Интерфакс

Дорога, связывающая Лейлекский район с Баткенской областью Киргизии, открыта, сообщил «Интерфаксу» в субботу полномочный представитель правительства в области Омурбек Суваналиев.



"Дорога в Лейлекский район Баткенской области Киргизии разблокирована", - сказал Суваналиев.



По его словам, гуманитарная помощь в Лейлекском районе поступает беспрепятственно, проблем с движением транспорта нет.



Полпред Баткенской области рассказал, что около 10:00 (7:00 мск) в селе Арка-1 произошла перестрелка, в результате которой один гражданин Киргизии получил ранения. Он госпитализирован. "Пройти в местность мы не можем из-за возможного минирования территории. Видно, что подожжены несколько домов. Информация о том, что таджикская сторона захватила село и водрузила свои флаги, не соответствует действительности", - добавил Суваналиев.



Ранее министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев сообщил «Интерфаксу», что Лейлекский район оказался отрезанным от Киргизии из-за обострения ситуации на границе.



