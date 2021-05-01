Ведущая в отрезанный от Киргизии приграничный район дорога разблокирована
14:30 01.05.2021 Источник: Интерфакс
"Дорога в Лейлекский район Баткенской области Киргизии разблокирована", - сказал Суваналиев.
По его словам, гуманитарная помощь в Лейлекском районе поступает беспрепятственно, проблем с движением транспорта нет.
Полпред Баткенской области рассказал, что около 10:00 (7:00 мск) в селе Арка-1 произошла перестрелка, в результате которой один гражданин Киргизии получил ранения. Он госпитализирован. "Пройти в местность мы не можем из-за возможного минирования территории. Видно, что подожжены несколько домов. Информация о том, что таджикская сторона захватила село и водрузила свои флаги, не соответствует действительности", - добавил Суваналиев.
Ранее министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев сообщил «Интерфаксу», что Лейлекский район оказался отрезанным от Киргизии из-за обострения ситуации на границе.
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