Из приграничной зоны Киргизии эвакуированы более 51 тыс. человек

13:40 Источник: Интерфакс

Более 51 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны приграничного конфликта с Таджикистаном, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова.



«Общее количество эвакуированных граждан на данный момент составила 51 тыс. 381, это в основном дети, женщины и старики», - Бердикулова.



«Некоторые люди, которые сами покинули свои дома, опасаясь за свою безопасность, они находятся в горах, некоторые семьи переселились во внутренние страны», - отметила она.





