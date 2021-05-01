Из приграничной зоны Киргизии эвакуированы более 51 тыс. человек
13:40 01.05.2021 Источник: Интерфакс
«Общее количество эвакуированных граждан на данный момент составила 51 тыс. 381, это в основном дети, женщины и старики», - Бердикулова.
«Некоторые люди, которые сами покинули свои дома, опасаясь за свою безопасность, они находятся в горах, некоторые семьи переселились во внутренние страны», - отметила она.
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