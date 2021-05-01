0
0
32
НОВОСТИ

Из приграничной зоны Киргизии эвакуированы более 51 тыс. человек

13:40 01.05.2021 Источник: Интерфакс

Более 51 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны приграничного конфликта с Таджикистаном, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова.

«Общее количество эвакуированных граждан на данный момент составила 51 тыс. 381, это в основном дети, женщины и старики», - Бердикулова.

«Некоторые люди, которые сами покинули свои дома, опасаясь за свою безопасность, они находятся в горах, некоторые семьи переселились во внутренние страны», - отметила она.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 01.05.2021
Для привитых и перенесших ковид на западе ФРГ введут послабления
0
55
13:20 01.05.2021
Апрель вошел в тройку самых дождливых месяцев за последние 70 лет
0
74
13:10 01.05.2021
В Крыму и Краснодарском крае ждут рекордного числа туристов
0
84
12:20 01.05.2021
Ле Пен назвал новые санкции ЕС в отношении РФ серьезной ошибкой
0
192
12:13 01.05.2021
Вассерман: необходимо поощрять молодых ученых премиями, сопоставимыми с зарубежными
0
171
12:10 01.05.2021
Раненых на границе с Таджикистаном навестил в больнице Президент Киргизии
0
173
12:03 01.05.2021
Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение "Экспо-2030"
0
153
11:30 01.05.2021
Из-за ночной задержки рейсов в аэропорту Сочи ожидают вылета более 2 тыс. пассажиров
0
208
11:20 01.05.2021
Кремлевские клумбы украсили тюльпаны и виолы
0
202
11:10 01.05.2021
Передвижение военной техники Таджикистана к границе с Киргизией опровергли в Душанбе
0
219

Возврат к списку