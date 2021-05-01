На первомайских демонстрациях в Берлине дежурят около 5,6 тыс. полицейских

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 5,6 тыс. полицейских дежурят на улицах Берлина на проходящих в субботу первомайских демонстрациях. Об этом сообщили стражи порядка в "Твиттере".



В общей сложности в течение дня состоятся около 20 митингов и шествий, организованных, прежде всего, организациями левого толка и профсоюзами. Самая крупная манифестация начнется в 17:00 (18:00 мск) в районе Кройцберг. По сравнению с предыдущими годами число участников на ней заявлено относительно небольшое - около 1 тыс. человек.



Полиция имеет право распустить демонстрации, если участники не будут соблюдать дистанцию и носить маски.



