Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США приняло решение приостановить действие контракта с американской компанией SpaceX ("Спейс-экс") на разработку и создание лунного посадочного модуля на сумму 2,9 млрд долларов после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin ("Блю ориджин") и компании Dynetics ("Дайнетикс"). Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении официального представителя НАСА Моники Уитт.



16 апреля управление объявило о том, что контракт на создание модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis ("Артемида") получит SpaceX. Помимо SpaceX, за контракт боролись Blue Origin и Dynetics. На этой неделе они обе опротестовали данное решение в Главном контрольном управлении США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).



"В связи с поданными в GAO протестами НАСА проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по [разработке] посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой", - отметила Уитт. Таким образом, до урегулирования споров компания, главой которой является предприниматель Илон Маск, не получит от управления средств на разработку аппарата.



