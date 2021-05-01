0
0
129
НОВОСТИ

Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX

17:30 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США приняло решение приостановить действие контракта с американской компанией SpaceX ("Спейс-экс") на разработку и создание лунного посадочного модуля на сумму 2,9 млрд долларов после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin ("Блю ориджин") и компании Dynetics ("Дайнетикс"). Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении официального представителя НАСА Моники Уитт.

16 апреля управление объявило о том, что контракт на создание модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis ("Артемида") получит SpaceX. Помимо SpaceX, за контракт боролись Blue Origin и Dynetics. На этой неделе они обе опротестовали данное решение в Главном контрольном управлении США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

"В связи с поданными в GAO протестами НАСА проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по [разработке] посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой", - отметила Уитт. Таким образом, до урегулирования споров компания, главой которой является предприниматель Илон Маск, не получит от управления средств на разработку аппарата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:30 01.05.2021
На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
0
0
18:20 01.05.2021
На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
0
37
18:10 01.05.2021
На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
0
53
17:20 01.05.2021
В удерживаемой мятежниками части Сирии началась вакцинация от COVID-19
0
150
17:20 01.05.2021
На первомайской демонстрации в Лионе полиция распылила слезоточивый газ - СМИ
0
140
16:30 01.05.2021
За блокировку политиков в соцсетях Флорида вводит штрафы - СМИ
0
179
16:20 01.05.2021
Расходы на похороны погибших на Ставрополье возьмут на себя власти Волгоградской области
0
199
16:10 01.05.2021
Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня на границе
0
206
15:30 01.05.2021
В истории с Brexit поставили финальную точку
0
273
15:10 01.05.2021
На первомайских демонстрациях в Берлине дежурят около 5,6 тыс. полицейских
0
266

Возврат к списку