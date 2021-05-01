Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX
17:30 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
16 апреля управление объявило о том, что контракт на создание модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis ("Артемида") получит SpaceX. Помимо SpaceX, за контракт боролись Blue Origin и Dynetics. На этой неделе они обе опротестовали данное решение в Главном контрольном управлении США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).
"В связи с поданными в GAO протестами НАСА проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по [разработке] посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой", - отметила Уитт. Таким образом, до урегулирования споров компания, главой которой является предприниматель Илон Маск, не получит от управления средств на разработку аппарата.
Новости
- 18:30 01.05.2021
- На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
- 18:20 01.05.2021
- На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
- 18:10 01.05.2021
- На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
- 17:20 01.05.2021
- В удерживаемой мятежниками части Сирии началась вакцинация от COVID-19
- 17:20 01.05.2021
- На первомайской демонстрации в Лионе полиция распылила слезоточивый газ - СМИ
- 16:30 01.05.2021
- За блокировку политиков в соцсетях Флорида вводит штрафы - СМИ
- 16:20 01.05.2021
- Расходы на похороны погибших на Ставрополье возьмут на себя власти Волгоградской области
- 16:10 01.05.2021
- Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня на границе
- 15:30 01.05.2021
- В истории с Brexit поставили финальную точку
- 15:10 01.05.2021
- На первомайских демонстрациях в Берлине дежурят около 5,6 тыс. полицейских
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать