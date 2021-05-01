За блокировку политиков в соцсетях Флорида вводит штрафы - СМИ
16:30 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сумма штрафа составит 250 тыс. долларов в день, если речь идет о кандидате из Флориды, и 25 тыс. долларов в остальных случаях. Порог в 100 млн пользователей в месяц при этом преодолевают лишь крупнейшие социальные сети, такие как "Фейсбук" и "Твиттер". Закон также обяжет социальные сети уведомлять политиков, аккаунты которых могут быть заблокированы, за семь дней до принятия такого решения.
Соответствующий проект уже приняло законодательное собрание штата, в котором большинство составляют республиканцы, в ближайшее время его намерен подписать губернатор-республиканец Рон Десантис.
Крупнейшие социальные сети подверглись резкой критике со стороны республиканцев после блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия 6 января. "Твиттер" заявил, что Трамп заблокирован навсегда, "Фейсбук" также пока не восстановил его аккаунт. Республиканцы утверждают, что ведущие технологические компании в США поддерживают либеральную повестку, чего не скрывают и некоторые из основателей этих предприятий.
После президентских выборов в США ряд штатов пытается провести меры, чтобы закрепить сложившееся ранее доминирующее положение республиканцев или демократов. Одним из наиболее заметных примеров стала Джорджия, где был принят закон, ужесточающий правила проведения голосования и, по сути, отсекающий от участия в нем значительное число сторонников Демократической партии.
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