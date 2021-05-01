На первомайской демонстрации в Лионе полиция распылила слезоточивый газ - СМИ
17:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточняет местная газета "Прогрэ", вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за поведения агрессивной группы примерно из 200 человек, шедших впереди колонны демонстрантов. В общей сложности на первомайскую акцию в Лионе, по данным префектуры, собрались около 3 тыс. человек.
"Три тысячи демонстрантов прибыли на площадь Белькур. Пока зафиксировано использование пиротехники и акты вандализма. Пять человек задержаны. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следить за тем, чтобы мероприятия по случаю 1 Мая могли продолжаться в максимально спокойной обстановке", - гласит коммюнике префектуры региона Овернь - Рона - Альпы.
Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. демонстрантов. В министерстве внутренних дел опасаются, что мирные акции могут перерасти в столкновения с полицией, учитывая множественные призывы в соцсетях, которые распространяют группы радикальных движений.
Новости
- 18:30 01.05.2021
- На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
- 18:20 01.05.2021
- На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
- 18:10 01.05.2021
- На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
- 17:30 01.05.2021
- Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX
- 17:20 01.05.2021
- В удерживаемой мятежниками части Сирии началась вакцинация от COVID-19
- 16:30 01.05.2021
- За блокировку политиков в соцсетях Флорида вводит штрафы - СМИ
- 16:20 01.05.2021
- Расходы на похороны погибших на Ставрополье возьмут на себя власти Волгоградской области
- 16:10 01.05.2021
- Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня на границе
- 15:30 01.05.2021
- В истории с Brexit поставили финальную точку
- 15:10 01.05.2021
- На первомайских демонстрациях в Берлине дежурят около 5,6 тыс. полицейских
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать