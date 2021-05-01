На первомайской демонстрации в Лионе полиция распылила слезоточивый газ - СМИ

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных участников первомайской демонстрации в Лионе. Кадры с этой демонстрации в прямом эфире транслировал телеканал Бэ-эф-эм.



Как уточняет местная газета "Прогрэ", вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за поведения агрессивной группы примерно из 200 человек, шедших впереди колонны демонстрантов. В общей сложности на первомайскую акцию в Лионе, по данным префектуры, собрались около 3 тыс. человек.



"Три тысячи демонстрантов прибыли на площадь Белькур. Пока зафиксировано использование пиротехники и акты вандализма. Пять человек задержаны. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следить за тем, чтобы мероприятия по случаю 1 Мая могли продолжаться в максимально спокойной обстановке", - гласит коммюнике префектуры региона Овернь - Рона - Альпы.



Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. демонстрантов. В министерстве внутренних дел опасаются, что мирные акции могут перерасти в столкновения с полицией, учитывая множественные призывы в соцсетях, которые распространяют группы радикальных движений.



