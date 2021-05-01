Расходы на похороны погибших на Ставрополье возьмут на себя власти Волгоградской области
16:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По информации оперативного штаба, созданного в администрации Волгоградской области в связи с трагическим ДТП в Ставропольском крае, все расходы на транспортировку, погребение и траурные церемонии берет на себя регион. Первые похороны могут состояться 3 мая, однако окончательное решение остается за семьями погибших детей", - говорится в сообщении.
В Волгоградской области 3 мая объявили траур в связи с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми. Как заявил губернатор региона Андрей Бочаров, в связи с трагедией принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей.
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