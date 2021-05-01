Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня на границе

16:10 Источник: Интерфакс

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.



"Сегодня мы в составе государственной делегации по демаркации и делимитации границы приняли протокол, состоящий из четырех пунктов. Приняли решение о полном прекращении огня и отвода войск к месту постоянной дислокации", - сообщил Ташиев журналистам в субботу.



"Мы переживаем очень трудные времена, произошла трагедия. Надеемся, что принятые решения, отраженные в протоколе, будут исполнятся", - отметил Ташиев.



"С сегодняшнего дня наступит тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", - подчеркнул он.



