В удерживаемой мятежниками части Сирии началась вакцинация от COVID-19
17:20 01.05.2021 Источник: Интерфакс
Поставки препаратов организованы через программу Covax, цель которой - помочь наиболее бедным странами вакцинировать население от коронавируса. Жителям севера Сирии таким образом достались более 50 тыс. доз вакцины.
Планируется, что первыми вакцинацию пройдет медперсонал.
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