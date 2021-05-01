В удерживаемой мятежниками части Сирии началась вакцинация от COVID-19

17:20 Источник: Интерфакс

Жители удерживаемых мятежниками частей сирийских провинций Идлиб и Алеппо в субботу начали получать вакцины от COVID-19, передают западные СМИ.



Поставки препаратов организованы через программу Covax, цель которой - помочь наиболее бедным странами вакцинировать население от коронавируса. Жителям севера Сирии таким образом достались более 50 тыс. доз вакцины.



Планируется, что первыми вакцинацию пройдет медперсонал.



