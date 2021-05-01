На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многочисленные стычки происходят во французской столице по ходу движения марша в честь Дня международной солидарности трудящихся. Как сообщает корр. ТАСС с места событий, полиция ограниченно на фоне демонстраций прошлых лет применяет слезоточивый газ и пытается задерживать особо агрессивных участников акции.



Колонна демонстрантов не успела отойти далеко от площади Республики, где было назначено место сбора, как агрессивно настроенные молодые люди в черных кофтах и масках начали бросать в полицию петарды, бутылки и шарики с краской. Некоторые участники пытаются поджигать мусорные баки. Поскольку основная часть хулиганов сконцентрирована в центре колонны, часть демонстрантов смогли пройти дальше по бульвару Вольтер, однако вторая часть колонны вынуждена то и дело останавливаться в ожидании, пока стражи порядка успокоят агрессоров.



Группы полицейских со щитами периодически врываются в толпу, чтобы задержать зачинщиков беспорядков, однако зачастую вынуждены отступать под градом камней и бутылок. По данным столичной префектуры на 14:20 (15:20 мск), с начала утренних манифестаций и по ходу движения основной колонны демонстрантов задержаны не менее 17 человек. Более актуальных данных нет, однако полиция за последние два часа продолжала задерживать участников беспорядков.



