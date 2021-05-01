На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
18:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колонна демонстрантов не успела отойти далеко от площади Республики, где было назначено место сбора, как агрессивно настроенные молодые люди в черных кофтах и масках начали бросать в полицию петарды, бутылки и шарики с краской. Некоторые участники пытаются поджигать мусорные баки. Поскольку основная часть хулиганов сконцентрирована в центре колонны, часть демонстрантов смогли пройти дальше по бульвару Вольтер, однако вторая часть колонны вынуждена то и дело останавливаться в ожидании, пока стражи порядка успокоят агрессоров.
Группы полицейских со щитами периодически врываются в толпу, чтобы задержать зачинщиков беспорядков, однако зачастую вынуждены отступать под градом камней и бутылок. По данным столичной префектуры на 14:20 (15:20 мск), с начала утренних манифестаций и по ходу движения основной колонны демонстрантов задержаны не менее 17 человек. Более актуальных данных нет, однако полиция за последние два часа продолжала задерживать участников беспорядков.
НОВОСТИ
- 18:10 01.05.2021
- На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
- 17:30 01.05.2021
- Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX
- 17:20 01.05.2021
- В удерживаемой мятежниками части Сирии началась вакцинация от COVID-19
- 17:20 01.05.2021
- На первомайской демонстрации в Лионе полиция распылила слезоточивый газ - СМИ
- 16:30 01.05.2021
- За блокировку политиков в соцсетях Флорида вводит штрафы - СМИ
- 16:20 01.05.2021
- Расходы на похороны погибших на Ставрополье возьмут на себя власти Волгоградской области
- 16:10 01.05.2021
- Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня на границе
- 15:30 01.05.2021
- В истории с Brexit поставили финальную точку
- 15:10 01.05.2021
- На первомайских демонстрациях в Берлине дежурят около 5,6 тыс. полицейских
- 14:30 01.05.2021
- Ведущая в отрезанный от Киргизии приграничный район дорога разблокирована
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать