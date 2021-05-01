На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
18:30 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. "Северный поток - 2" остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - отметил дипломат.
Он добавил, что две страны обсудят многие другие вопросы во время двусторонних переговоров.
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