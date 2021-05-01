За нарушение прав человека США представили законопроект с санкциями против Турции
19:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
19-страничный законопроект, авторами которого, помимо Марки, стали Рон Уайден и Джефф Меркли (оба от штата Орегон), будет направлен против "должностных лиц правительства Турции, признанных ответственными за содержание под стражей узников совести и политических заключенных, политически мотивированное задержание журналистов, ограничение свободы слова через социальные сети и другие грубые нарушения международно признанных прав человека".
Инициатива предписывает госсекретарю США оказывать помощь организациям гражданского общества в Турции, которые добиваются освобождения политических заключенных республики. Сенаторы призвали Анкару "предпринять шаги по значительному улучшению опасного климата для журналистов" и "прекратить продолжающееся подавление свободы слова в интернете, в том числе путем отмены или изменения законов, позволяющих правительству блокировать сайты или удалять их контент".
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