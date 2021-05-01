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За нарушение прав человека США представили законопроект с санкциями против Турции

19:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы- демократы представили в пятницу законопроект, который приведет к введению санкций против Турции, если она будет нарушать права человека. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы Эдварда Марки (от штата Массачусетс).

19-страничный законопроект, авторами которого, помимо Марки, стали Рон Уайден и Джефф Меркли (оба от штата Орегон), будет направлен против "должностных лиц правительства Турции, признанных ответственными за содержание под стражей узников совести и политических заключенных, политически мотивированное задержание журналистов, ограничение свободы слова через социальные сети и другие грубые нарушения международно признанных прав человека".

Инициатива предписывает госсекретарю США оказывать помощь организациям гражданского общества в Турции, которые добиваются освобождения политических заключенных республики. Сенаторы призвали Анкару "предпринять шаги по значительному улучшению опасного климата для журналистов" и "прекратить продолжающееся подавление свободы слова в интернете, в том числе путем отмены или изменения законов, позволяющих правительству блокировать сайты или удалять их контент".

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