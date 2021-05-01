Вблизи Камчатки провел разведку самолет ВВС США

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в субботу совершил длительный полет вблизи российских границ на Дальнем Востоке, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.



По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Эйлсон на Аляске, курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки, в том числе пролетал вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.



По сообщению Минобороны РФ, 16 апреля российский истребитель-перехватчик МиГ-31 дальнего радиуса действия МиГ-31 поднимался для сопровождения стратегического разведывательного самолёта RC-135 ВВС США, который выполнял задание вдоль юго-восточного побережья Камчатки.



"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили тогда в Минобороны РФ.



