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Вблизи Камчатки провел разведку самолет ВВС США

19:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в субботу совершил длительный полет вблизи российских границ на Дальнем Востоке, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Эйлсон на Аляске, курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки, в том числе пролетал вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.

По сообщению Минобороны РФ, 16 апреля российский истребитель-перехватчик МиГ-31 дальнего радиуса действия МиГ-31 поднимался для сопровождения стратегического разведывательного самолёта RC-135 ВВС США, который выполнял задание вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили тогда в Минобороны РФ.

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