Вблизи Камчатки провел разведку самолет ВВС США
19:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Эйлсон на Аляске, курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки, в том числе пролетал вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.
По сообщению Минобороны РФ, 16 апреля российский истребитель-перехватчик МиГ-31 дальнего радиуса действия МиГ-31 поднимался для сопровождения стратегического разведывательного самолёта RC-135 ВВС США, который выполнял задание вдоль юго-восточного побережья Камчатки.
"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили тогда в Минобороны РФ.
НОВОСТИ
- 20:00 01.05.2021
- Шестерых детей и одного взрослого пострадавших в ДТП в Ставрополе доставят на лечение в Москву
- 19:10 01.05.2021
- За нарушение прав человека США представили законопроект с санкциями против Турции
- 18:30 01.05.2021
- На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
- 18:20 01.05.2021
- На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
- 18:10 01.05.2021
- На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
- 17:30 01.05.2021
- Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX
- 17:20 01.05.2021
- В удерживаемой мятежниками части Сирии началась вакцинация от COVID-19
- 17:20 01.05.2021
- На первомайской демонстрации в Лионе полиция распылила слезоточивый газ - СМИ
- 16:30 01.05.2021
- За блокировку политиков в соцсетях Флорида вводит штрафы - СМИ
- 16:20 01.05.2021
- Расходы на похороны погибших на Ставрополье возьмут на себя власти Волгоградской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать