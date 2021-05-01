0
0
90
НОВОСТИ

В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны более 30 человек

20:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция задержала 34 человека в ходе столкновений на первомайской демонстрации в Париже и предшествовавшей ей акции движения "Желтые жилеты". Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"Благодарю полицию и жандармов за их работу по противодействию тем, кто пришел не на демонстрацию, а ради беспорядков. На данный момент в Париже задержаны 34 человека. Выражаю солидарность с пострадавшими сотрудниками полиции", - написал он. Ранее сообщалось о 17 задержанных перед началом шествия профсоюзов в Париже.

Колонна демонстрантов с транспарантами в честь Дня международной солидарности трудящихся возобновила движение после более чем двухчасовой паузы из-за жестких столкновений между силами правопорядка и агрессивно настроенными демонстрантами. По данным столичной префектуры полиции, "несколько сотен" хулиганов пробрались в начало колонны и начали громить витрины магазинов, поджигать мусорные баки и забрасывать различными предметами стоящих в оцеплении полицейских.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:51 01.05.2021
Анатолий Вассерман: Ключевая задача государства – обеспечить гражданам достойные условия труда
0
89
20:44 01.05.2021
Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%
0
104
20:20 01.05.2021
Замглавы МЧС России Павла Барышева освобожден от должности указом президента
0
206
20:00 01.05.2021
Шестерых детей и одного взрослого пострадавших в ДТП в Ставрополе доставят на лечение в Москву
0
168
19:20 01.05.2021
Вблизи Камчатки провел разведку самолет ВВС США
0
201
19:10 01.05.2021
За нарушение прав человека США представили законопроект с санкциями против Турции
0
207
18:30 01.05.2021
На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
0
260
18:20 01.05.2021
На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
0
244
18:10 01.05.2021
На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
0
239
17:30 01.05.2021
Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX
0
321

Возврат к списку