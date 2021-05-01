В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны более 30 человек

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция задержала 34 человека в ходе столкновений на первомайской демонстрации в Париже и предшествовавшей ей акции движения "Желтые жилеты". Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.



"Благодарю полицию и жандармов за их работу по противодействию тем, кто пришел не на демонстрацию, а ради беспорядков. На данный момент в Париже задержаны 34 человека. Выражаю солидарность с пострадавшими сотрудниками полиции", - написал он. Ранее сообщалось о 17 задержанных перед началом шествия профсоюзов в Париже.



Колонна демонстрантов с транспарантами в честь Дня международной солидарности трудящихся возобновила движение после более чем двухчасовой паузы из-за жестких столкновений между силами правопорядка и агрессивно настроенными демонстрантами. По данным столичной префектуры полиции, "несколько сотен" хулиганов пробрались в начало колонны и начали громить витрины магазинов, поджигать мусорные баки и забрасывать различными предметами стоящих в оцеплении полицейских.



