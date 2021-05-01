В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны более 30 человек
20:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Благодарю полицию и жандармов за их работу по противодействию тем, кто пришел не на демонстрацию, а ради беспорядков. На данный момент в Париже задержаны 34 человека. Выражаю солидарность с пострадавшими сотрудниками полиции", - написал он. Ранее сообщалось о 17 задержанных перед началом шествия профсоюзов в Париже.
Колонна демонстрантов с транспарантами в честь Дня международной солидарности трудящихся возобновила движение после более чем двухчасовой паузы из-за жестких столкновений между силами правопорядка и агрессивно настроенными демонстрантами. По данным столичной префектуры полиции, "несколько сотен" хулиганов пробрались в начало колонны и начали громить витрины магазинов, поджигать мусорные баки и забрасывать различными предметами стоящих в оцеплении полицейских.
НОВОСТИ
- 20:51 01.05.2021
- Анатолий Вассерман: Ключевая задача государства – обеспечить гражданам достойные условия труда
- 20:44 01.05.2021
- Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%
- 20:20 01.05.2021
- Замглавы МЧС России Павла Барышева освобожден от должности указом президента
- 20:00 01.05.2021
- Шестерых детей и одного взрослого пострадавших в ДТП в Ставрополе доставят на лечение в Москву
- 19:20 01.05.2021
- Вблизи Камчатки провел разведку самолет ВВС США
- 19:10 01.05.2021
- За нарушение прав человека США представили законопроект с санкциями против Турции
- 18:30 01.05.2021
- На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
- 18:20 01.05.2021
- На фоне беспорядков в Париже проходит первомайская демонстрация
- 18:10 01.05.2021
- На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн
- 17:30 01.05.2021
- Из-за протестов конкурентов по лунному модулю НАСА приостановило контракт со SpaceX
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать