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Замглавы МЧС России Павла Барышева освобожден от должности указом президента

20:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Павла Барышева. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Барышев был назначен заместителем главы ведомства 2 февраля 2017 года.


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