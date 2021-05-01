Замглавы МЧС России Павла Барышева освобожден от должности указом президента

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Павла Барышева. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.



"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.



Указ вступает в силу со дня его подписания.



Барышев был назначен заместителем главы ведомства 2 февраля 2017 года.





