Замглавы МЧС России Павла Барышева освобожден от должности указом президента
20:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Барышев был назначен заместителем главы ведомства 2 февраля 2017 года.
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