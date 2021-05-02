0
0
53
НОВОСТИ

Встреча главы МИД Японии и госсекретаря США пройдет в Лондоне 3 мая - агентство

09:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проведет в Лондоне 3 мая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.

Оба они прибудут в британскую столицу для участия в очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи. Как ожидается, Мотэги и Блинкен обсудят ряд международных вопросов, касающихся ситуации в Индо- Тихоокеанском регионе, Китая, КНДР, а также Мьянмы.

Это будет уже вторая встреча Мотэги и Блинкена с момента прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. В марте американский госсекретарь совершал визит в Японию.

Переговоры министров иностранных дел Группы семи пройдут в Лондоне с 3 по 5 мая. Как ожидается, стороны обсудят способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 02.05.2021
Путин поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением
0
20
09:20 02.05.2021
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошло Пасхальное богослужение
0
51
20:51 01.05.2021
Анатолий Вассерман: Ключевая задача государства – обеспечить гражданам достойные условия труда
0
622
20:44 01.05.2021
Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%
0
641
20:20 01.05.2021
Замглавы МЧС России Павла Барышева освобожден от должности указом президента
0
932
20:10 01.05.2021
В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны более 30 человек
0
679
20:00 01.05.2021
Шестерых детей и одного взрослого пострадавших в ДТП в Ставрополе доставят на лечение в Москву
0
703
19:20 01.05.2021
Вблизи Камчатки провел разведку самолет ВВС США
0
661
19:10 01.05.2021
За нарушение прав человека США представили законопроект с санкциями против Турции
0
651
18:30 01.05.2021
На встрече в Лондоне Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2"
0
719

Возврат к списку