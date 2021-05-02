Встреча главы МИД Японии и госсекретаря США пройдет в Лондоне 3 мая - агентство

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проведет в Лондоне 3 мая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.



Оба они прибудут в британскую столицу для участия в очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи. Как ожидается, Мотэги и Блинкен обсудят ряд международных вопросов, касающихся ситуации в Индо- Тихоокеанском регионе, Китая, КНДР, а также Мьянмы.



Это будет уже вторая встреча Мотэги и Блинкена с момента прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. В марте американский госсекретарь совершал визит в Японию.



Переговоры министров иностранных дел Группы семи пройдут в Лондоне с 3 по 5 мая. Как ожидается, стороны обсудят способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.



