На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошло Пасхальное богослужение

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Праздничное богослужение и крестный ход по случаю Пасхи прошли на российской авиационной базе Хмеймим в Сирии. Богослужение провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Николай.



"Для нас это радостный праздник, который здесь, в Сирии, чувствуется особо остро. Наши военнослужащие очень благоговейно и со смирением готовятся к этой светлой дате", - сказал священник.



Он отметил, что всю Страстную седьмицу в храме на авиабазе шли богослужения, которые были посвящены последним дням земной жизни Иисуса Христа.



