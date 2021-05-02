На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошло Пасхальное богослужение
09:20 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Для нас это радостный праздник, который здесь, в Сирии, чувствуется особо остро. Наши военнослужащие очень благоговейно и со смирением готовятся к этой светлой дате", - сказал священник.
Он отметил, что всю Страстную седьмицу в храме на авиабазе шли богослужения, которые были посвящены последним дням земной жизни Иисуса Христа.
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