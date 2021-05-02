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НОВОСТИ

Из зоны конфликта на границе Киргизии эвакуированы свыше 33 тыс. человек

11:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 тысяч граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом заявила в воскресенье на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.

"Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек", - сказал она. По ее словам, 19,2 тыс. из них - это дети и подростки.

Как сказала замминистра, большинство эвакуированных в настоящее время остро нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и предметах первой необходимости. Она также выразила благодарность жителям страны за оказываемую поддержку эвакуированным людям. По последним данным, для жителей из пострадавших районов собрано свыше ста тонн гуманитарной помощи.

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