Из зоны конфликта на границе Киргизии эвакуированы свыше 33 тыс. человек

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 тысяч граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом заявила в воскресенье на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.



"Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек", - сказал она. По ее словам, 19,2 тыс. из них - это дети и подростки.



Как сказала замминистра, большинство эвакуированных в настоящее время остро нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и предметах первой необходимости. Она также выразила благодарность жителям страны за оказываемую поддержку эвакуированным людям. По последним данным, для жителей из пострадавших районов собрано свыше ста тонн гуманитарной помощи.



