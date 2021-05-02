В Южно-Китайском море проходят учения эскадры ВМС КНР во главе с авианосцем "Шаньдун"
10:20 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В настоящее время отряд кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем "Шаньдун" проводит учения в соответствующей акватории Южно-Китайского моря", - говорится в его заявлении, размещенном в официальном аккаунте ВМС НОАК в социальной сети "Вэйсинь".
"Эти учения были организованы в соответствии с годовым планом подготовки, они в полной мере обоснованы и проходят согласно соответствующим нормам. Маневры будут способствовать повышению способностей войск по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также по отстаиванию регионального мира и стабильности. Надеемся на объективное отношение к ним со стороны внешних наблюдателей", - указал официальный представитель ВМС Китая.
29 апреля Минобороны КНР выразило протест США в связи с вмешательством американского корабля в ход военно-морских учений НОАК. Тогда группа кораблей во главе с авианосцем "Ляонин" проводила маневры в неназванной акватории. По данным Минобороны Китая, эсминец ВМС США "Джон Маккейн" непрерывно вел "ближнюю разведку китайского соединения, грубо мешал учениям и создавал серьезную угрозу безопасности кораблей и экипажей обеих сторон".
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