Путин поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением
09:30 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В поздравлении, в частности, говорится: "Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним".
Глава государства отметил "плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога". "Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения. Многое делает для решения насущных социальных проблем. И, конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей", - приводятся в сообщении пресс- службы слова президента.
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