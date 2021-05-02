Путин поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан, всех граждан России, отмечающих сегодня Пасху. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.



В поздравлении, в частности, говорится: "Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним".



Глава государства отметил "плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога". "Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения. Многое делает для решения насущных социальных проблем. И, конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей", - приводятся в сообщении пресс- службы слова президента.



