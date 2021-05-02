В Алтайском заповеднике появилась первая в РФ подводная экологическая тропа
11:30 02.05.2021 Источник: Интерфакс
Экологическая тропа начинается от дайв-станции на берегу Телецкого озера у поселка Яйлю, и ее протяженность под водой составляет примерно 1 км. Посетители-дайверы будут двигаться по определенному заранее маршруту, который меняется в зависимости от уровня подготовки аквалангиста. Они смогут любоваться подводными ландшафтами, осматривать достопримечательности, изучать подводных обитателей, не причиняя им вреда.
Первый и один из самых интересных объектов, которые увидят посетители подводной тропы - затонувший пирс, размером сравнимый с двухэтажным домом. Он был построен в 1960-х годах и служил не просто причалом для небольших судов, но и защищал их от зимних штормов. В начале 1990-х годов пирс затонул, но его история не закончилась, сейчас он служит домом для обитателей озера.
Кроме этого, сотрудники заповедника обнаружили на дне еще один необычный объект.
"При первом взгляде на объект мы решили, что это может быть плавучая метеостанция. Поиск информации в интернете подтвердил наши предположения, и устройство, состоящее из большого морского буя, решетчатой фермы и трех антенн с закрепленными на них приборами, был опознан как автоматический радиоветромер М-42. Что интересно, конструкция отлично сохранилась, и даже крыльчатка анемометра (прибор для измерения скорости ветра) продолжает вращаться под действием течений Телецкого озера", - сказал "Интерфаксу" сотрудник заповедника дайвер Роман Воробьев.
Кроме пирса и метеостанции, по словам Воробьева, под водой можно будет увидеть, как ведет себя цветовой спектр в зависимости от глубины, а также как давление воды изменяет знакомые всем предметы - к примеру, мячи.
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