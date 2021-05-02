От пандемии финансово пострадали 90% СМИ в мире - глава ЮНЕСКО
11:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых СМИ, оказала негативное воздействие на их разнообразие, так как они оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации. Этот вопрос встал особо остро в контексте пандемии, которая привела к снижению доходов почти у 90% СМИ в мире", - сообщила глава ЮНЕСКО.
Азуле привела в этой связи данные исследовательской организации Институт Рейтера по изучению журналистики, согласно которым общий объем финансовых потерь независимых СМИ составляет 30 млрд долларов. "Независимые СМИ являются структурами, финансовое состояние которых весьма нестабильно. <...> Пандемия нанесла по ним жестокий удар - и последствия этого сказываются на всех нас", - подчеркнула Одре Азуле.
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