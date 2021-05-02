0
0
135
НОВОСТИ

От пандемии финансово пострадали 90% СМИ в мире - глава ЮНЕСКО

11:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса оказала сильное негативное воздействие на финансовую ситуацию 90% СМИ в мире. Об этом говорится в статье, одним из авторов которой является генеральный директор Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле. Материал опубликован в воскресенье еженедельной газетой "Журналь дю диманш" и приурочен к проходящей в Виндхуке Всемирной конференции по свободе печати, проводимой ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии.

"Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых СМИ, оказала негативное воздействие на их разнообразие, так как они оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации. Этот вопрос встал особо остро в контексте пандемии, которая привела к снижению доходов почти у 90% СМИ в мире", - сообщила глава ЮНЕСКО.

Азуле привела в этой связи данные исследовательской организации Институт Рейтера по изучению журналистики, согласно которым общий объем финансовых потерь независимых СМИ составляет 30 млрд долларов. "Независимые СМИ являются структурами, финансовое состояние которых весьма нестабильно. <...> Пандемия нанесла по ним жестокий удар - и последствия этого сказываются на всех нас", - подчеркнула Одре Азуле.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:24 29.04.2021
Сергей Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
0
268
18:30 29.04.2021
НАТО приступила к выводу войск из Афганистана - СМИ
0
277
18:20 29.04.2021
Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
0
268
17:40 29.04.2021
Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ
0
266
21:10 28.04.2021
Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
0
365
16:32 28.04.2021
Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью
0
344
11:00 28.04.2021
Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
0
370
10:20 28.04.2021
США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
0
376
18:45 27.04.2021
Генсек НАТО ушел от ответа по поводу высылки российских дипломатов
0
393
12:20 26.04.2021
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
0
515

Возврат к списку