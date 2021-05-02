От пандемии финансово пострадали 90% СМИ в мире - глава ЮНЕСКО

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса оказала сильное негативное воздействие на финансовую ситуацию 90% СМИ в мире. Об этом говорится в статье, одним из авторов которой является генеральный директор Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле. Материал опубликован в воскресенье еженедельной газетой "Журналь дю диманш" и приурочен к проходящей в Виндхуке Всемирной конференции по свободе печати, проводимой ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии.



"Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых СМИ, оказала негативное воздействие на их разнообразие, так как они оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации. Этот вопрос встал особо остро в контексте пандемии, которая привела к снижению доходов почти у 90% СМИ в мире", - сообщила глава ЮНЕСКО.



Азуле привела в этой связи данные исследовательской организации Институт Рейтера по изучению журналистики, согласно которым общий объем финансовых потерь независимых СМИ составляет 30 млрд долларов. "Независимые СМИ являются структурами, финансовое состояние которых весьма нестабильно. <...> Пандемия нанесла по ним жестокий удар - и последствия этого сказываются на всех нас", - подчеркнула Одре Азуле.



