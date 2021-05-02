0
0
144
НОВОСТИ

С середины апреля коэффициент распространения коронавируса в РФ увеличился до максимума

11:30 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до 1,07 - максимума с 18 апреля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превысил единицу в четырех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге и Свердловской области он составил 1,02, в Подмосковье - 1,07, а в Москве - 1,29 (максимальное значение также с 18 апреля).

В Красноярском крае коэффициент опустился до 0,99, в Иркутской и Ростовской областях он равен 0,98, в Архангельской и Воронежской - 0,93, а в Нижегородской - 0,92.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:24 29.04.2021
Сергей Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
0
268
18:30 29.04.2021
НАТО приступила к выводу войск из Афганистана - СМИ
0
277
18:20 29.04.2021
Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
0
268
17:40 29.04.2021
Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ
0
266
21:10 28.04.2021
Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
0
365
16:32 28.04.2021
Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью
0
344
11:00 28.04.2021
Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
0
370
10:20 28.04.2021
США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
0
376
18:45 27.04.2021
Генсек НАТО ушел от ответа по поводу высылки российских дипломатов
0
393
12:20 26.04.2021
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
0
515

Возврат к списку