С середины апреля коэффициент распространения коронавируса в РФ увеличился до максимума

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до 1,07 - максимума с 18 апреля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.



Показатель превысил единицу в четырех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге и Свердловской области он составил 1,02, в Подмосковье - 1,07, а в Москве - 1,29 (максимальное значение также с 18 апреля).



В Красноярском крае коэффициент опустился до 0,99, в Иркутской и Ростовской областях он равен 0,98, в Архангельской и Воронежской - 0,93, а в Нижегородской - 0,92.



