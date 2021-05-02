К 1 мая в Китае сделано более 270 млн прививок от коронавируса

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские врачи в ходе массовой вакцинации населения от нового коронавируса сделали жителям страны более 270 млн прививок. Об этом в воскресенье сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.



"По данным на 1 мая 2021 года, в 31 административной единице страны провинциального уровня, в том числе в автономных районах и городах центрального подчинения, а также в Синьцзянском производственно-строительном корпусе, в общей сложности было сделано 270,406 млн прививок от коронавируса нового типа", - говорится в сообщении комитета.



Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцину среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля этот показатель достиг 126,6 млн. За апрель было сделано более 143,81 млн прививок.



Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей республики. Численность населения Китая составляет около 1,4 млрд человек.



