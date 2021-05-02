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Байден и глава "Моссад" обсудили на встрече иранскую проблему - портал

12:20 02.05.2021 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден и директор службы внешней разведки Израиля "Моссад" Йоси Коэн в ходе состоявшейся в пятницу в Вашингтоне встречи обсудили иранскую проблему, сообщил американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Перед встречей премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал Коэну новую информацию, касающуюся Ирана, а тот сообщил премьеру об итогах встречи с Байденом, говорится в сообщении.

Детали беседы президента с главой израильской разведки не раскрываются.

Как отмечается в сообщении портала, Белый дом не информировал о встрече и пока не отвечает на запросы СМИ о ней. Впервые о факте беседы сообщил 12-й канал израильского телевидения.

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