Байден и глава "Моссад" обсудили на встрече иранскую проблему - портал

12:20 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден и директор службы внешней разведки Израиля "Моссад" Йоси Коэн в ходе состоявшейся в пятницу в Вашингтоне встречи обсудили иранскую проблему, сообщил американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.



Перед встречей премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал Коэну новую информацию, касающуюся Ирана, а тот сообщил премьеру об итогах встречи с Байденом, говорится в сообщении.



Детали беседы президента с главой израильской разведки не раскрываются.



Как отмечается в сообщении портала, Белый дом не информировал о встрече и пока не отвечает на запросы СМИ о ней. Впервые о факте беседы сообщил 12-й канал израильского телевидения.



