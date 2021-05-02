Враждебная политика Вашингтона в отношении КНДР серьезная ошибка и ведет к неуправляемому кризису - МИД КНДР

12:30 Источник: Интерфакс

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Северная Корея представляет собой серьезную угрозу, является ошибкой, которая может вылиться в неуправляемый кризис и вынуждает Пхеньян принять ответные меры, заявил диктор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гун.



Байден, выступая на этой неделе в американском Конгрессе, заявил, что ядерная и ракетная программы КНДР "представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности", США будут противодействовать ей "посредством дипломатии и твердого сдерживания".



"Несомненно, что глава исполнительной власти США в свете современной точки зрения совершил большую ошибку. Теперь, когда стало ясно, в чем суть новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены настаивать на соответствующих мерах" - цитирует заявление Квон Чон Гуна Цетральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Чиновник отметил, что "дипломатия" и "твердое сдерживание", о которых говорил Байден, "являются ложной вывеской для сокрытия враждебных действий" и "средством для создания ядерной угрозы" Северу.



Квон Чон Гун предупредил, что, если США "будут подходить к отношениям между КНДР и США, придерживаясь устаревшей политики и точки зрения времен холодной войны, они в ближайшем будущем столкнутся с еще худшим кризисом, не поддающимся контролю".



ЦТАК публикует также заявление МИД КНДР, в котором слова представителя госдепа США Неда Прайса, назвавшего Северную Корею "одним из самых репрессивных и тоталитарных государств в мире", расцениваются как "оскорбление достоинства высшего руководства" Севера и "серьезную политически мотивированную провокацию".



"Это становится очевидным признаком того, что США готовятся к тотальному противостоянию с КНДР, это также четкий ответ на вопрос о том, как мы должны подходить к новой администрации в США", - говорится в заявлении.



В нем подчеркивается: "Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает провокацию со стороны США как яркое проявление враждебной политики по отношению к КНДР, направленной на очернение ее имиджа, и являющуюся грубым нарушением ее государственного суверенитета".



МИД добавил, что США "наверняка пожалеют о том, что действовали легкомысленно, игнорируя наши предупреждения".



