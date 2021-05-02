По вооруженному конфликту на границе в МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом в воскресенье на брифинге в Бишкеке заявил замглавы министерства Эркебек Аширходжаев.



"По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел", - сказал он.



По его словам, дела возбуждены в том числе по статьям "Преступления против мира и безопасности человечества", "Убийство", "Незаконное пересечение границы" и "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса республики. По всем из них уже начато досудебное расследование.



