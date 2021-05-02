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В этом году власти Петербурга ожидают около 5 млн туристов

14:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Санкт-Петербурга ожидают, что в 2021 году численность туристов из России, которые посетят город, восстановится до уровня, который был до пандемии, и посмотреть на Петербург приедут около 5 млн человек. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Максим Соколов.

"Мы рассчитываем, что туристический поток будет в основном состоять из граждан Российской Федерации. И рассчитываем на то, что показатели прошлых лет по этой туристической группе будут достигнуты. Мы видим около 5,5 млн туристов из России. Ну а сколько приедет гостей из-за рубежа, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире", - сказал Соколов.

В 2019 году город принял 10,4 млн гостей, из них 5,5 млн - российские путешественники. В феврале этого года сообщалось, что, по официальным оценкам, общий объем турпотока в Санкт-Петербург в 2020 году составил 2,9 млн человек, из них 2,4 млн - российские путешественники, 0,5 млн - иностранные.

При этом Соколов добавил, что иностранных туристов также ждут в городе. "Но и иностранные гости, если сумеют добраться до Петербурга, мы тоже будем очень рады", - отметил Соколов.

Он также отметил, что в этом году турбизнес подготовил обширную программу для гостей города. "Наш туристический бизнес подготовил и для петербуржцев, и для гостей нашего города более 11 тыс. различных бесплатных экскурсий и мероприятий", - сказал Соколов.

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