В этом году власти Петербурга ожидают около 5 млн туристов
14:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы рассчитываем, что туристический поток будет в основном состоять из граждан Российской Федерации. И рассчитываем на то, что показатели прошлых лет по этой туристической группе будут достигнуты. Мы видим около 5,5 млн туристов из России. Ну а сколько приедет гостей из-за рубежа, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире", - сказал Соколов.
В 2019 году город принял 10,4 млн гостей, из них 5,5 млн - российские путешественники. В феврале этого года сообщалось, что, по официальным оценкам, общий объем турпотока в Санкт-Петербург в 2020 году составил 2,9 млн человек, из них 2,4 млн - российские путешественники, 0,5 млн - иностранные.
При этом Соколов добавил, что иностранных туристов также ждут в городе. "Но и иностранные гости, если сумеют добраться до Петербурга, мы тоже будем очень рады", - отметил Соколов.
Он также отметил, что в этом году турбизнес подготовил обширную программу для гостей города. "Наш туристический бизнес подготовил и для петербуржцев, и для гостей нашего города более 11 тыс. различных бесплатных экскурсий и мероприятий", - сказал Соколов.
НОВОСТИ
- 20:24 29.04.2021
- Сергей Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
- 18:30 29.04.2021
- НАТО приступила к выводу войск из Афганистана - СМИ
- 18:20 29.04.2021
- Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
- 17:40 29.04.2021
- Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ
- 21:10 28.04.2021
- Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
- 16:32 28.04.2021
- Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью
- 11:00 28.04.2021
- Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
- 10:20 28.04.2021
- США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
- 18:45 27.04.2021
- Генсек НАТО ушел от ответа по поводу высылки российских дипломатов
- 12:20 26.04.2021
- ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать