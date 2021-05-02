С православной Пасхой поздравил верующих Папа Римский Франциск

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой, которая отмечается в воскресенье православными церквями и рядом католических Восточных церквей.



"Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!" - сказал понтифик в ходе воскресной проповеди, произнесенной из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.



Он также выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Израиле, в результате которого в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек.



