Решение палестинских властей отсрочить выборы привело к акциям протестов - СМИ
14:30 02.05.2021 Источник: Интерфакс
По его данным, манифестации прошли как на западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа.
Ранее на этой неделе глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что не будет организовывать выборы до тех пор, пока Израиль не разрешит их проведение в восточной части Иерусалима.
"Мы решили отложить выборы, так как Израиль не предоставил гарантий по поводу голосования в Иерусалиме", - сказал Аббас.
По его словам, в Израиле объяснили, что не могут сейчас принять решение по палестинским выборам в восточной части Иерусалима, так как из-за политического кризиса нынешнее израильское правительство занимается только текущими делами и не принимает стратегических решений.
"Однако когда речь заходит, к примеру, о строительстве новых еврейских поселений, оказывается, что в Израиле правительство очень даже работает", - добавил палестинский лидер.
Планировалось, что парламентские выборы на палестинских территориях пройдут 22 мая, а президентские - 31 июля.
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