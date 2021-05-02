Анатолий Вассерман объяснил, чем грозит введение 4-дневной рабочей недели

14:00

Известный участник интеллектуальных игр и аналитк Анатолий Вассерман рассказал об опасности экспериментов с введением 4-дневной рабочей недели в России. «Нужны не эксперименты, а конкретные расчеты. Опираясь на уже имеющиеся статистические данные, нужно понять, сможет ли повышение производительности труда при 4-дневной рабочей неделе компенсировать потери пятого дня. В случае, если производительность труда останется прежней, то она может не компенсировать потерянный рабочий день, а это значит, что зарплата у людей упадет», - считает Вассерман.



Напомним, экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что в РФ можно попробовать ввести четырех дневную рабочую неделю, в рамках "эксперимента в целом регионе, в группе компаний».



По словам Вассермана, пока заявления о введении 4-дневной рабочей недели — это просто «красивые слова, не подкрепленные никакими расчетами».