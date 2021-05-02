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Британская полиция задержала двух человек, проникших на территорию королевской резиденции в Виндзоре

15:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники британских правоохранительных органов задержали двух человек, проникших на территорию королевской резиденции в Виндзоре, где в настоящее время пребывает Елизавета II. Как сообщило в воскресенье региональное отделение полиции, сам инцидент произошел 25 апреля.

"29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в нахождении на закрытой территории. Впоследствии в рамках продолжающегося расследования они были отпущены", - приводит радиостанция Эл-би-си заявление стражей порядка. Отмечается, что подозреваемые были замечены в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Роял-лодж, где проживает сын королевы принц Эндрю.

Это уже второй за последние недели инцидент с проникновением на частную территорию рядом с Роял-лодж. 19 апреля, по информации газеты "Сан", неизвестная женщина, представившись подругой разведенного принца Эндрю, зашла внутрь дома и провела в нем около 20 минут до приезда полиции. Издание отметило, она заявила персоналу, что пришла пообедать с герцогом Йоркским и даже убедила службу охраны заплатить за такси, которое доставило ее к резиденции.

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