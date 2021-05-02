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Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Азербайджан

16:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в воскресенье в Азербайджан. Препараты были доставлены в бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева, сообщает корр. ТАСС с места события.

Груз встречали представители министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана, посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

"Доставка вакцины - это жест нашей дружбы с Азербайджаном. Рад, что российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул дипломат. Как напомнил Бочарников, эффективность "Спутника V" составляет 97%, препарат зарегистрирован более чем в 60 странах.

Российский посол добавил, что доставка следующей партии вакцины ожидается в течение мая.

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