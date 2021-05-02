Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Азербайджан
16:10 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Груз встречали представители министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана, посол РФ в Баку Михаил Бочарников.
"Доставка вакцины - это жест нашей дружбы с Азербайджаном. Рад, что российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул дипломат. Как напомнил Бочарников, эффективность "Спутника V" составляет 97%, препарат зарегистрирован более чем в 60 странах.
Российский посол добавил, что доставка следующей партии вакцины ожидается в течение мая.
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