Водитель спровоцировавший ДТП с гибелью детей на Ставрополье арестован

16:20 Источник: Интерфакс

Ленинской районный суд Ставрополья арестовал водителя легкового автомобиля ВАЗ после крупной автоаварии, произошедшей в пятницу на Ставрополье.



"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня 2021 года", - огласил решение судья.



Водитель в ходе заседания сказал, что признает вину и попросил отправить его под домашний арест.



Обвинения водителю не предъявлены. Он выступает подозреваемым по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



