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НОВОСТИ

Водитель спровоцировавший ДТП с гибелью детей на Ставрополье арестован

16:20 02.05.2021 Источник: Интерфакс

Ленинской районный суд Ставрополья арестовал водителя легкового автомобиля ВАЗ после крупной автоаварии, произошедшей в пятницу на Ставрополье.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня 2021 года", - огласил решение судья.

Водитель в ходе заседания сказал, что признает вину и попросил отправить его под домашний арест.

Обвинения водителю не предъявлены. Он выступает подозреваемым по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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