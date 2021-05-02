Осложнения после ковида имеются более чем у 20% пациентов, 10% нуждаются в госпитализации - Мурашко

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До четверти переболевших коронавирусной инфекцией пациентов сталкиваются с осложнениями и нуждаются в наблюдении. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".



"До 25% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения. А до 10% перенесших новую коронавирусную инфекцию требуется подчас и госпитализация", - сказал министр.



