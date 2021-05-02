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До 10 мая в московском транспорте усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

17:30 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте усилили в майские праздничные и нерабочие дни. Наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров проверяют почти в 2,5 раза больше контролеров, чем в обычный выходной день, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ "Организатор перевозок" проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках, но зачастую люди снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов. "Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки. Это помогает сдерживать рост заболеваемости", - подчеркнули в ГКУ "Организатор перевозок".

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