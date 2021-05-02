В Берлине на демонстрации пострадали почти 100 полицейских, задержаны 354 человека

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 350 человек были задержаны в Берлине в субботу на первомайских демонстрациях, которые вечером переросли в беспорядки. Пострадали 93 стража порядка, сообщили столичные власти в воскресенье.



"Я шокирован большим количеством пострадавших", - сказал сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.



В течение дня в германской столице состоялось около 20 мирных акций. Беспорядки начались после вечерней манифестации в округе Нойкельн-Кройцберг, в которой участвовали от 8 до 10 тыс. человек.



Шествие продлилось чуть больше часа. После этого стражи порядка остановили поток, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила - были без масок и не сохраняли дистанцию.



