В Берлине на демонстрации пострадали почти 100 полицейских, задержаны 354 человека
18:20 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я шокирован большим количеством пострадавших", - сказал сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.
В течение дня в германской столице состоялось около 20 мирных акций. Беспорядки начались после вечерней манифестации в округе Нойкельн-Кройцберг, в которой участвовали от 8 до 10 тыс. человек.
Шествие продлилось чуть больше часа. После этого стражи порядка остановили поток, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила - были без масок и не сохраняли дистанцию.
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