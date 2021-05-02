В рамках сделки с Ираном США могут разморозить $7 млрд иранских активов - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в рамках сделки с Ираном могут разморозить 7 млрд долларов иранских активов. Об этом в воскресенье со ссылкой на иранские источники сообщил телеканал "Аль-Маядин".



По его данным, Вашингтон и Тегеран также планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны.



Кроме того, как сообщил источник канала, Великобритания со своей стороны также может разморозить 400 млн фунтов, принадлежащих Ирану.



В свою очередь агентство Рейтер, ссылаясь на государственное телевидение Ирана, сообщило, что представитель иранской администрации подтвердил обмен задержанными с США.



