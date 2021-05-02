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В ответ на заявление Рааба, Захарова процитировала Антония Великого

19:20 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала Антония Великого в ответ на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможности создания в Группе семи (G7) механизма по борьбе с якобы распространяемой Россией дезинформацией и указала, что британцы обвиняют Россию в своих же грехах.

"В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", - написала Захарова в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке". - Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовали Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну".

Рааб в воскресенье в интервью агентству Рейтер заявил, что Соединенное Королевство, которое в этом году председательствует в G7, надеется убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования, которые были бы направлены на опровержение дезинформации, якобы распространяемой со стороны России.

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