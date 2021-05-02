В Москве ожидаются сильные дожди и грозы - заммэра
20:10 02.05.2021 Источник: Интерфакс
"Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 м/с. По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 мм - это почти 40% от месячной нормы", - рассказал Бирюков в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
По его словам, все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности.
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