В Москве ожидаются сильные дожди и грозы - заммэра

20:10 Источник: Интерфакс

Ближайшей ночью в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 м/с, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье.



"Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 м/с. По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 мм - это почти 40% от месячной нормы", - рассказал Бирюков в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.



По его словам, все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности.



