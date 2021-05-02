Премьер Чехии обсудил действия РФ с главой госдепа США

20:20 Источник: Интерфакс

Глава госдепа США Энтони Блинкен в воскресенье провел телефонный разговор с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, в ходе которого заявил о поддержке со стороны США в противостоянии Чехии действиям России.



"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня говорил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он сделал упор на солидарности США с Чехией в том, что касается ее мужественного ответа на российскую подрывную и смертоносную деятельность на чешской земле", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье от имени представителя госдепа США Неда Прайса.



"Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш сошлись во мнении относительно необходимости продолжения поддерживать единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России", - отмечается в пресс-релизе.



По мнению собеседников, "решение Чехии вывести "Росатом" из тендера на АЭС "Дукованы" и значительно сократить присутствие российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской республики и всего альянса НАТО".



