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Премьер Чехии обсудил действия РФ с главой госдепа США

20:20 02.05.2021 Источник: Интерфакс

Глава госдепа США Энтони Блинкен в воскресенье провел телефонный разговор с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, в ходе которого заявил о поддержке со стороны США в противостоянии Чехии действиям России.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня говорил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он сделал упор на солидарности США с Чехией в том, что касается ее мужественного ответа на российскую подрывную и смертоносную деятельность на чешской земле", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье от имени представителя госдепа США Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш сошлись во мнении относительно необходимости продолжения поддерживать единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России", - отмечается в пресс-релизе.

По мнению собеседников, "решение Чехии вывести "Росатом" из тендера на АЭС "Дукованы" и значительно сократить присутствие российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской республики и всего альянса НАТО".

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