Антитела к трем видам штамма коронавируса вырабатываются после вакцины "Эпиваккорона"

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антитела, нейтрализующие классический, британский и южноафриканский штаммы коронавируса, вырабатываются после вакцинации препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана эта вакцина.



"В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины "Эпиваккорона" в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности", - говорится в сообщении.



В "Векторе" отметили, что результаты наблюдения за участниками клинических исследований первой и второй фаз и участниками пострегистрационных испытаний, включая людей старше 60 лет, не дают оснований сомневаться в безопасности препарата и его способности вызывать формирование нейтрализующих антител.



