Спецтюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта - Госдеп США

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США ставит своей целью закрытие спецтюрьмы в Гуантанамо. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании Си-би-эс, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы считаем, что она должна [быть закрыта], это, определенно, цель, но это то, на чем мы сосредоточим некоторое свое внимание в предстоящие месяцы", - сказал шеф американской дипломатии.

Ранее Белый дом подтвердил планы президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо.