Тепло и дождливо будет в Москве 3 мая

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, в отдельных районах гроза и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 17-19 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла.