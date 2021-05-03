Тепло и дождливо будет в Москве 3 мая
09:25 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, в отдельных районах гроза и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице составит плюс 17-19 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла.
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