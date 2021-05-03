0
0
0
НОВОСТИ

От COVID-19 в мире умерло 3,2 млн человек - Университет Дж. Хопкинса

09:50 03.05.2021 Источник: Интерфакс

С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 152 млн 871 тыс. 267, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 202 тыс. 541 человека, излечились около 129 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 421 тыс. 598 инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 тыс. 45 летальных исходов, выздоровели более 25 млн человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 03.05.2021
Спецтюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта - Госдеп США
0
75
09:25 03.05.2021
Тепло и дождливо будет в Москве 3 мая
0
79
09:20 03.05.2021
Маас: Журналистика - не преступление, эта работа не должна быть угрозой для жизни
0
95
09:00 03.05.2021
Киргизия и Таджикистан отвели войска от границ
0
95
20:30 02.05.2021
Антитела к трем видам штамма коронавируса вырабатываются после вакцины "Эпиваккорона"
0
797
20:20 02.05.2021
Премьер Чехии обсудил действия РФ с главой госдепа США
0
853
20:10 02.05.2021
В Москве ожидаются сильные дожди и грозы - заммэра
0
788
19:30 02.05.2021
После беспорядков на первомайской демонстрации в Париже начали расследование
0
680
19:20 02.05.2021
В ответ на заявление Рааба, Захарова процитировала Антония Великого
0
758
18:30 02.05.2021
В рамках сделки с Ираном США могут разморозить $7 млрд иранских активов - СМИ
0
715

Возврат к списку