От COVID-19 в мире умерло 3,2 млн человек - Университет Дж. Хопкинса
09:50 03.05.2021 Источник: Интерфакс
С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 152 млн 871 тыс. 267, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 202 тыс. 541 человека, излечились около 129 млн.
В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 421 тыс. 598 инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 тыс. 45 летальных исходов, выздоровели более 25 млн человек.
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