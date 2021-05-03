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НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 3 мая, 2021

11:17 03.05.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составил почти 8,5 тыс. случаев, умерли за сутки 336 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 489 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1173 (13,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 6 тыс. 367 человек, умерли 336.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 635 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наибольшие показатели по России, 58 скончавшихся и 1 тыс. 408 выздоровевших.

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